Pagelle Gazzetta: molto bene Tatarusanu, Tonali e Tomori, male Ballo-Touré

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più alto nelle file rossonere è stato dato a tre giocatori: Tatarusanu (ha parato il rigore di Lautaro), Tomori (un muro in difesa) e Tonali (gioca a tutto campo) hanno infatti preso 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettando positiva, per Kaluli e Saeleamerkes, mentre hanno preso al sufficienza piena (6) Calabria, Kjaer, Krunic, Leao e Ibrahimovic. 5,5 per Kessie, 5 per Rebic e Diaz, ma il peggiore è stato Ballo-Touré (4,5).