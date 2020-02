Pagelle Gazzetta - Rebic il migliore. Begovic, che debutto

Ante Rebic è stato il migliore in campo al Franchi secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il croato, che "segna il suo sesto gol in sei gare nel 2020". Bene anche Begovic (7 pure per lui), che "nel finale salva su Caceres". Positiva la prova di Ibrahimovic (voto 6.5), pericoloso in più occasioni. Sufficienza piena per Donnarumma, Gabbia, Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo e Calhanoglu, bocciati Romagnoli e Musacchio (voto 5.5 per entrambi). Ma il peggiore, secondo la Gazzetta, è Conti (5.5), che "nella ripresa comincia a soffrire quando Dalbert sale".