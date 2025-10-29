Pagelle Gazzetta: Ricci il migliore, bene anche l'ingresso di Loftus-Cheek. Male Tomori, Leao e Gimenez

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri sera nelle file del Milan contro l'Atalanta è stato Sameule Ricci, che ha segnato il suo primo gol in maglia rossonera: il centrocampista italiano si è meritato un 6,5. Stesso voto anche per Maignan, Gabbia, Pavlovic e Loftus-Cheek, il quale ha avuto un ottimo impatto quando è entrato in campo nel secondo tempo. Sufficienza piena (6) per Fofana, Modric e Bartesaghi, mentre Nkunku ha preso mezzo voto in meno.

I voti più bassi sono stati invece dati a Tomori (5, "sbaglia l'anticipo su Lookman che viene così liberato per la rete del pareggio"), Leao (4,5, "primo tempo senza guizzi, ma anche poca fase difensiva") e Gimenez (4, "un giallo evitabile, stop non precisi e pochi palloni giocati oltre a zero tiri nello specchio e zero gol in A").

