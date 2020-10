Pagelle Gazzetta: Saelemaekers il migliore, Gigio decisivo ai rigori. Male Leao

Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sera contro il Rio Ave, il migliore in campo nelle file rossonere è stato Alexis Saelemaekers, autore del gol del momentaneo 1-0: il belga, che ha fatto bene sia in fase difensiva che in quella offensiva su entrambe le fasce, si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Gigio Donnarumma, che nella lotteria dei rigori ha parato quello decisivo a Santos, mentre Calhanoglu ha preso 6,5. Sufficienza piena (6) per Hernandez e Diaz, 5,5 invece per Calabria, Gabbia, Kjaer, Bennacer e Castillejo. Kessie, Maldini e Colombo hanno preso 5, ma il voto più basso è stato dato a Leao (4,5), autore di una prestazione molto deludente.