Pagelle Gazzetta: si salvano Zapata e Abate, bene anche Bakayoko. Calhanoglu e Higuain deludono ancora

Nonostante i tre gol presi, i migliori in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sera contro l'Olympiacos sono stati i due centrali di difesa, cioè Zapata e Abate: per loro un bel 6.5 in pagella. Stesso voto anche per Bakayoko, mentre hanno preso 6 Reina, Rodriguez e Cutrone. 5,5 per Calabria e Kessie, hanno invece deluso ancora Calhanoglu, Higuain e Castillejo, i quali si sono meritati un 5.