Pagelle Gazzetta - Suso il migliore, male André Silva

Suso, secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo nella gara di ieri contro il Brescia. Voto 6.5 per lo spagnolo, che "ritrova le sue zolle e scodella sulla testa di Calhanoglu". Bene anche Donnarumma (6.5), "decisivo due volte", così come Castillejo e Calha (voto 6.5 anche per loro): lo spagnolo "fa un lavoro intelligente e stavolta non arruffato", mentre il turco "torna mezzala e azzecca l’inserimento perfetto" che regala i tre punti ai rossoneri. Sufficienza piena per il resto della squadra, tranne che per André Silva (voto 5.5): l’apporto del portoghese - scrive la rosea - è rivedibile.