Pagelle Gazzetta: Theo il migliore, Tonali leader a tutto campo. Saelemaekers unica insufficienza

Vista l'ottima prestazione contro il Venezia, sono piuttosto alti i voti dei rossoneri nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport: il voto più alto è stato dato a Theo Hernandez (8), autore di una doppietta, mentre Leao ha preso un bel 7,5. Ottima prestazione (7) anche di Kalulu in difesa, di Tonali in mezzo campo (leader a tutto campo) e Ibrahimovic in attacco. Mezzo voto in meno per Bakayoko, Rebic e Florenzi, sufficienza piena (6) per Maignan, Gabbia, Diaz, Maldini e Messias. L'unica insufficienza è stata data a Saelemaekers (5), il quale ha faticato parecchio, tanto da essere sostituito da Pioli all'intervallo (era anche ammonito).