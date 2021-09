Pagelle Gazzetta - Theo migliore in campo, Florenzi non al top

Theo Hernandez è stato il migliore in campo secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per il francese, il quale è "decisivo nel primo gol e segna il raddoppio ad alta velocità". Ottime anche le prestazioni di Bennacer, Diaz e Saelemaekers (7 per loro), così come le prove di Kalulu, Tonali e Leao (voto 6.5). Sufficienza piena per Maignan, Gabbia, Romagnoli, Tomori e Rebic, da rivedere Ballo-Touré, al suo esordio da titolare (voto 5.5). Ma il peggiore dei rossoneri è Florenzi (5.5), che "non ha ancora la forma giusta e non è ancora dentro i meccanismi del Milan".