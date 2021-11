Pagelle Gazzetta - Tonali il migliore, Calabria in affanno

Secondo La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali è stato il migliore del Milan nel match contro il Porto. Voto 7 per il centrocampista, che "ci mette muscoli e testa" e "non perde mai la bussola". Bene anche Tatarusanu e Kalulu (voto 6.5 per entrambi), il primo autore di un paio di parate importanti, il secondo protagonista nell’azione del pareggio rossonero. Sufficienza piena per Tomori, Hernandez, Giroud e Ibrahimovic, bocciati tutti gli altri. A cominciare da Calabria, il peggiore in campo secondo la rosea: il terzino milanista (voto 4.5) è "sempre in affanno, sempre a rincorrere".