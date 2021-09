Pagelle Gazzetta: Tonali il migliore, che partita Leao e Rebic

La grande prestazione di ieri del Milan contro la Lazio è testimoniata anche dal fatto che questa mattina, sulle pagelle della Gazzetta dello Sport, non c'è nemmeno un'insufficienza nelle file rossonere: il voto più alto (8) è per Tonali, che ha dominato in mezzo al campo, ottima partita (7,5) anche di Leao e Rebic, autore di due assist. Molto bene anche Calabria, Romagnoli, Diaz e Ibra, i quali si sono meritati un bel 7. Mezzo voto in meno per Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Kessie, Saelemaekers e Bennacer, mentre Florenzi ha preso 6.