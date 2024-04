Pagelle Gazzetta: tre sole sufficienze nel Milan, Bennacer e Giroud i peggiori

All'indomani della sconfitta in casa della Roma, ci sono solo tre sufficienze tra i rossoneri nelle pagelle della Gazzetta dello Sport: si tratta di Maignan, Reijnders e Chukwueze, i quali hanno preso 6. Mezzo voto in meno per Loftus-Cheek, mentre c'è una lunga lista di 5: Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Calabria, Musah, Leao e Jovic. I peggiori in campo sono stati invece Bennacer e Giroud (4,5).

Dopo il match, Stefano Pioli ha raccontato in conferenza stampa tutta la sua delusione: "Sono deluso. Mi aspettavo una prestazione diversa. La Roma ha fatto una grande partita per merito loro, ma anche per demeriti nostri. In 11 contro 10 dovevamo fare una partita diversa. Abbiamo sbagliato propri l'interpretazione dello sviluppo in superiorità numerica, poi ci sta anche innervosirsi".