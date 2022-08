Pagelle Tuttosport: Brahim e Rebic i migliori in campo, in ombra Messias e Leao

MilanNews.it

Nelle pagelle uscite oggi in edicola con Tuttosport relative alla vittoria di ieri del Milan sull'Udinese, la palma di migliore in campo si contende tra Brahim Diaz e Ante Rebic (7.5). Lo spagnolo ha messo lo zampino in onguna della quattro reti segnate dai rossoneri, mentre il croato non fa rimpiangere l'assenza dei vari attaccanti rossoneri e trova una doppietta da vero bomber. Positive anche le prestazioni dei due terzini Calabria e Theo (7) ma anche l'ingresso in campo di De Ketelaere (6.5): il belga ha già fatto intravedere le sue qualità. Da rivedere invece Leao (5.5) e Messias (5).