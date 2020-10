Pagelle Tuttosport: che qualità Diaz, Kessie padrone del centrocampo. Bene anche Hauge

Il Milan ha giocato una buona partita ieri sera in casa del Celtic, tanto che Tuttosport ha dato una solo insufficienza a Dalot (5,5), il quale ha sbagliato un po' troppi passaggi. I migliori in campo (7) sono stati Kessie, assoluto padrone del centrocampo milanista, Diaz, che ha fatto vedere la sua grande qualità tecnica, e Hauge, il quale ha segnato nel finale la sua prima rete con la maglia del Milan. Mezzo voto in meno per Castillejo, Krunic e Ibrahimovic, mentre tutti gli altri hanno preso 6.