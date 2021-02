Pagelle Tuttosport: Gigio il migliore, bene anche Tomori e Kessie. Male Leao

Secondo Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro la Stella Rossa è stato Gigio Donnarumma, autore di una parata decisiva nella ripresa: il giovane portiere milanista si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva per Tomori e Kessie, mentre hanno preso 6 Calabria, Saelemaekers e Ibrahimovic. 5,5 per Theo Hernandez e Meite, 5 invece Romagnoli, Dalot, Castillejo, Krunic, Rebic e Calhanoglu. Il voto più però è per Leao (4,5), il quale ha fornito una prestazione molto deludente.