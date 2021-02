Pagelle Tuttosport: Ibra il migliore, Calabria e Romagnoli in difficoltà. Rebic flop

Ci sono voti piuttosto bassi nelle pagelle di Tuttosport di questa mattina dopo il derby di ieri: il migliore in campo è stato Ibrahimovic, il quale ha preso 6,5. Stesso voto anche per Gigio Donnarumma. Voti negativi invece per tutti gli altri: 5,5 per Kjaer, Kessie, Meite e Leao, 5 per Tonali, Calhanoglu e Saelemakers, 4,5 per Romagnoli e Calabria. Il peggiore in campo nelle file rossonere è stato però Ante Rebic, il quale ha preso 4.