Pagelle Tuttosport - Piatek il migliore, Theo di un’altra categoria

Secondo Tuttosport, Piatek è stato il migliore in campo nella gara di ieri contro la Spal. Voto 7 per il Pistolero (mezzo punto in meno per gli errori nella ripresa), che "ritrova il gol dopo oltre un mese, serve l’assist del raddoppio a Castillejo e rincorre ogni pallone quasi non ci fosse un domani". Bene pure Theo Hernandez (7 anche per lui), un "giocatore di un’altra categoria in questo piccolo Milan". Voto 6.5 per Antonio Donnarumma, Bennacer, Castillejo e Rebic, sufficienza piena per tutti gli altri, compreso il neo acquisto Kjaer.