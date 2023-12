Pagelle Tuttosport: prestazione sontuosa di Reijnders, la parata di Maignan su Colpani vale un gol

Non ci sono insufficienze nella pagelle odierna di Tuttosport all'indomani della vittoria del Milan contro il Monza per 3-0. Il premio di migliore in campo va a Reijnders, autore di una grandissima prestazione e del gol che ha aperto le marcature: l'olandese si è meritato un bel 7,5.

Ottima partita poi anche di Maignan (strepitosa la parata su Colpani che vale un gol), Simic (debutto con gol per il giovane difensore) e Leao (manda in gol il bosniaco e prova a far segnare anche Theo e Florenzi). Hanno invece preso 6,5 Tomori, Kjaer, Florenzi, Theo Hernandez, Pulisic e Okafor. Sufficienza piena (6) infine per Pobega, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Bennacer e Giroud.