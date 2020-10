Pagelle Tuttosport - Speedy Leao. E Ibra non sbaglia un pallone

Il quotidiano Tuttosport premia la prestazione di Ibrahimovic nel derby con un 8.5 in pagella. Il fuoriclasse svedese è un "punto di riferimento impagabile per i compagni" e non sbaglia un pallone. Da incorniciare anche le prove di Leao, che "manda in tilt D'Ambrosio" con la sua velocità, e Calhanoglu (voto 7.5 per loro), impeccabili Calabria, Romagnoli, Bennacer e Castillejo (6.5 per loro). Sufficienza piena per Donnarumma, Kjaer, Kessié e Saelemaekers, mentre Krunic e Theo Hernandez non vanno oltre il 5.5.