Pagelle Tuttosport - Super Bennacer, male Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer è stato il migliore in campo a Cagliari secondo le pagelle stilate dal quotidiano Tuttosport. Voto 7 per il centrocampista algerino, che realizza un gol bellissimo a coronamento di una prestazione da incorniciare. Bene anche i due centrali, Kalulu e Tomori, così come Kessie in mezzo al campo (6.5 per loro). Sufficienza piena per Maignan, Calabria, Theo Hernandez, Krunic, Rebic e Giroid, bocciati Messias, Diaz (5.5 per il brasiliano e lo spagnolo) e Leao (voto 5).