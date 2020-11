Pagelle Tuttosport: super Calhanoglu, Gigio fenomenale. Diaz unico insufficiente

Secondo Tuttosport, all'indomani di Milan-Fiorentina, Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma si meritano il voto più in alto in pagella (7,5): il turco ha giocato una grandissima partita, sfiorando anche più volte il gol, mentre il giovane portiere milanista è stato fenomenale su Vlahovic e Ribery. Ottima prestazione anche di Calabria, Kjaer, Romagnoli, Kessie e Saelemakers, i quali hanno preso 7. Mezzo voto in meno per Hernandez, sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Diaz, il quale ha preso 5,5.