Pagelle Tuttosport - Super Kessié, Hauge fuori dal gioco

Secondo Tuttosport, Kessié è stato il migliore del Milan nella sfida con il Torino. Voto 7 per il centrocampista ivoriano, che segna il gol del definitivo 2-0, "cattura palloni e costruisce gioco". Ottime anche le performance di Kjaer, Brahim Diaz e Leao (voto 7 per loro), benissimo anche Donnarumma, Calabria e Theo Hernandez (6.5). Sufficienza piena per Romagnoli, Dalot, Castillejo e Calhanoglu, da rivedere Tonali e Hauge (voto 5.5 per entrambi).