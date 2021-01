Pagelle Tuttosport: Tatarusanu il migliore, buon debutto di Tomori. Flop Ibra

E' stato Ciprian Tatarusanu, secondo Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere nel derby di Coppa Italia di ieri sera: il portiere rossonero si è meritato un bel 7,5 in pagella grazie a diversi grandi interventi. Buon debuto (6,5) di Tomori in difesa, sufficienza piena per Diaz, mentre Romagnoli, Hernandez, Kessie e Rebic hanno preso 5,5. Male Meité, Dalot, Saelemaekers e Leao, anche se il voto più basso è stato dato a Ibrahimovic (4,5).