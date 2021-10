Pagelle Tuttosport: Tonali gladiatore in mezzo al campo, molto bene anche Tomori e Giroud

Secondo Tuttosport, è stato Sandro Tonali il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro il Torino: il giovane centrocampista rossonero è stato un gladiatore in mezzo al campo e per questo si è meritato un bel 7,5 in pagella. Ottima prestazione (7) anche di Tomori e Giroud, mentre ha preso mezzo voto in meno Tatarusanu, bravo su Sanabria nella ripresa. Sufficienza piena per Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez, Krunic, Bennacer e Leao, 5,5 invece per Kessie. Voto 5 infine per Kalulu (ha faticato a sinistra), Bakayoko (ancora indietro di condizione) e Saelemaekers (si è visto poco).