Palmeri: "Il Milan sembrava da Europa League, ma ora può essere da scudetto"

Con un organico ben più ossuto, con molta meno esperienza e molte più incognite il Milan adesso ai risultati accoppia anche le prestazione, tutto però sotteso da una personalità che è la cosa più importante, perché è quella che ti fa pensare a come ribaltare le difficoltà anziché pensare ai limiti oggettivi.

Ha già fatto bene senza Ibrahimovic, e dovrà tornare a farlo per un po’ di tempo. Da un lato non preoccupa, non certo come due mesi fa al pericolo covid; dall’altro, stavolta l’attesa rischia di protrarsi fino al 2021. Perché Ibrahimovic è un fenomeno, e martedì si è già allenato 5 ore tra palestra e fisioterapia. Però stiramento è una parola da utilizzare con le molle: se è lieve, allora potrebbe davvero tornare tra un paio di settimane. Ma se è un normale stiramento, il 2020 di Ibra si è chiuso qui, tra campi pesanti, rischi di ricaduta e muscoli da trattare con cura di un 39enne che li stimola parecchio.

Eppure, il Milan sembrava materia da Europa League, per provare a raggiungere i quarti di finale, per andare non oltre il quinto posto, e invece può essere da scudetto. Proprio perché sta affrontando a testa bassa situazioni e partite diverse, le grandi squadre come le piccole, le rose al completo come le emergenze, le partite sporche come le prestazioni da elevare. E’ lunghissima la stagione, ma nessuna ha mostrato più personalità.