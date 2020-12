Palmeri: "Pioli da 8, ed è anche poco..."

PIOLI (All. Milan): voto 8

Il voto è 8 ed è perfino basso, ma solo perché siamo appunto solo a un terzo della stagione. Ma ha rasentato la perfezione. All’inizio ha fatto i punti e ha chiuso a doppia mandata la difesa. In seguito ha reagito alle difficoltà tenendo la barra dritta. Fino a un certo punto c’erano i risultati ma oggettivamente il Milan non era un granché. Infine da Napoli in poi è arrivato anche il bel gioco, dominante ma da squadra giovane che ti vince con il dinamismo, la corsa, la freschezza e la voglia. E in tutto questo fronteggiando assenze dovunque, a intaccare un organico limitato se paragonato ad altre sei rivali. Pioli si è persino inventato soluzioni di sana pianta come Saelemaekers e Gabbia. E soprattutto un incantesimo di spogliatoio dove ogni problema provoca non la lamentela ma la ricerca della soluzione. Sicuramente è favorito dal non aver niente da perdere, ma mica è facile!