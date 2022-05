Pancaro: "Complimenti a Maldini e Massara: sostituire Donnarumma con un portiere come Maignan..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pippo Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Vanno fatto i complimenti a Maldini e a Massara perchè hanno fatto un mercato azzeccatissimo. Riuscire a sostituire Donnarumma con un portiere come Maignan che in questo campionato ha messo anche qualcosa in più di Gigio allora bisogna solo fare i complimenti a Maldini e Massara".