Pancaro: "Gattuso ha lavorato molto bene, ha trovato equilibrio nonostante infortuni"

Intervistato da LaLazioSiamoNoi.it, Giuseppe Pancaro ha parlato della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan: "Ci sarà grande voglia da parte della Lazio di rifarsi e inoltre giocherà in casa. In questo momento però il Milan, specie nelle ultime uscite, è una squadra che ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Si tratta di una formazione coesa che inizia ad avere una fisionomia ben precisa. Gattuso ha lavorato molto bene, nel momento di difficoltà dettato dai tanti infortuni e situazioni complicate come il caso Higuain ha trovato equilibrio e ha continuato a lavorare. Il Milan è una squadra difficilissima da affrontare, lo dimostra l’ultima partita che ha fatto a Bergamo contro l’Atalanta. Mi aspetto una partita equilibrata e difficile per entrambe le squadre”.