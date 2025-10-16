Pancaro: “Ibra e Tare hanno bisogno di tempo. Galliani sarebbe un valore aggiunto”

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Milan, Lazio e Fiorentina, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com dove tra le varie tematiche toccate, ha parlato anche di Milan e delle sue proiezioni future per la squadra di Massimiliano Allegri.

Lei ha vissuto un Milan che vinceva in Italia ed in Europa. Cosa manca oggi ai rossoneri? "Il Milan aveva una proprietà forte, una struttura societaria consolidata negli anni, che gli ha permesso di costruire gradino dopo gradino lo status di squadra che poteva vincere in Italia ed in Europa. Puntando sulla continuità di lavoro dei dirigenti. E costruendo una mentalità vincente. Quella attuale è ancora alla ricerca di una struttura consolidata, ma c'è un passaggio da ricordare...".

Quale? "Il Milan ci aveva già provavo con Maldini e secondo me era andata benissimo: Maldini aveva fatto un lavoro straordinario, riuscendo a ricreare quello che avevano creato, nell'era Berlusconi, Galliani e Braida. Il Milan ha deciso, sbagliando, di mandarlo via ed ora sono ripartiti con Ibrahimovic e Tare, che hanno bisogno di tempo".

Il Milan comunque in questa stagione è partito alla grande. Dove può arrivare? "L'inizio è positivo, con Allegri che in Italia ha dimostrato di saper vincere. Un campione come Modric è ancora straordinario nonostante l'età. Dove potrà arrivare questo Milan è ancora presto per dirlo".

Il ritorno di Galliani in rossonero cosa potrebbe portare? "Sarebbe solo un valore aggiunto per il Milan. Porterebbe tutta l'esperienza accumulata in tanti anni di calcio. Poi conosce benissimo il mondo rossonero, dove ha vinto costruendo da zero".

Che ne pensa della volontà di costruire un nuovo San Siro? "Dispiace perché San Siro è stato per anni la Scala del calcio. Ho giocato tantissime partite al Meazza, per i nostalgici sarà un dispiacere, ma al contempo penso che sia giunto il momento di rifare gli impianti sportivi. Non solo a Milano, ma tutti gli stadi d'Italia andrebbero rimodernati".