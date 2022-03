Pancaro: "Il Milan è un esempio da seguire per la programmazione e il modo di lavorare"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pippo Pancaro ha parlato di tante tematiche. Queste le sue parole sul Milan “In questo momento al Milan stanno vivendo la storia perfetta, sono un esempio da seguire per la programmazione, nell’avere in testa un’idea chiara da raggiungere con mezzi economicamente e forzatamente limitati. Insomma, un club che riesce a sostituire Donnarumma con qualcuno che non solo non lo fa rimpiangere, ma aggiunge pure qualcosa, significa saper fare bene il proprio lavoro“.