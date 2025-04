Panchina Milan: per il CorSera dopo il derby di Coppa Italia sono salite al 10% le chance di conferma di Conceiçao

vedi letture

E se il destino di Sergio Conceiçao non è più così segnato come sembra? In merito al futuro della panchina milanista, l'edizione odierna del Corriere della Sera spiega che il Milan resta orientato a cambiare allenatore al termine di questa stagione, ma se fino a martedì le chance di conferma del portoghese erano attorno allo 0%, dopo la vittoria nel derby e la qualificazione alla finale di Coppa Italia sono salite al 10%. E se dovesse vincere la Coppa Italia potrebbe aumentare ulteriormente e arrivare intorno al 30%.

Lo stesso Conceiçao, però, non pensa al suo futuro come ha spiegato a Mediaset dopo il successo nel derby di Coppa Italia: "Se con la Coppa Italia sento che posso rimanere? Non è importante Conceiçao, è importante vincere contro il Venezia e poi quando arriverà la finale saremo contenti di farla. Non è che l’abbiamo già vinta. Io sono lo stesso allenatore di due giorni fa, non è che è tutto bellissimo o tutto brutto. Bisogna trovare equilibrio anche a livello emozionale, non solo di squadra”.