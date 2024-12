Panucci: "Chukwueze è un giocatore che ha l’uno contro uno e non ce ne sono tanti in giro"

Nel post partita di Milan-Sassuolo su Italia 1, con i rossoneri che hanno superato agilmente i neroverdi con un netto 6-1, Christian Panucci ha commentato così il momento di Samu Chukwueze, ieri autore di una doppietta. Queste le sue dichiarazioni:

“Chukwueze deve trovare la continuità, è un giocatore che ha sicuramente l’uno contro uno e non ce ne sono tanti in giro. Se prende palla e ti punta può metterti in grandissima difficoltà. Magari in certe partite può subentrare e in altre cominciare dall’inizio, però sicuramente è un ragazzo vivace, forte, che ha nell’uno contro uno la sua caratteristica”.