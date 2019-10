Panucci: "In Italia si vuole i risultati subito. Si deve cambiare quando la squadra non segue più l'allenatore"

Christian Panucci, ex giocatore rossonero ed ex nazionale azzurro, ha parlato al termine della partita tra le All Stars tedesche e quelle italiane, toccando il tema Milan e la questione allenatore: "Ha vinto il Milan, bisogna solo vincere. Anche se l'allenatore tanto prima o poi verrà esonerato (ride). Ma dovevano vincere e così è stato, poi non conosco i piani dei rossoneri. In Italia si vuole i risultati subito e alle prime difficoltà gli allenatori pagano. A Palermo, quando ero a fare il direttore, Zamparini voleva esonerare Mutti diverse volte ma io riuscii a portarlo avanti. Credo che un dirigente debba decidere di cambiare solo quando la squadra non sta più con l'allenatore, non solo per i risultati".