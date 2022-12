Panucci: "Savicevic era incredibile ma si faceva male spesso"

MilanNews.it

Cristian Panucci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch del Milan soffermandosi anche su Dejan Savicevic: “Dejan quando andai via fu uno di quelli che si arrabbiò. Tu gli davi la palla all’85esimo, iniziava a tirarla addosso agli avversari e i rimpalli erano tutti suoi. Era uno che non tornava mai. Allora un giorno gli dissi: “Dejan, dal centrocampo in giù ci penso io, però se parte il terzino sul tuo lato dammi una mano”. Lui mi guardava con lo stuzzicadenti in bocca, mi diceva “Sì sì sì” ma non lo faceva mai (ride, ndr). Però quando gli davi la palla era un giocatore… La notte di Atene ha fatto delle robe… Il problema era che si faceva male spesso. Però era un giocatore incredibile”.