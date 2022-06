Paolo Berlusconi su Ibra: "Abbiamo un rapporto speciale. Al Monza sarebbe un motivatore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, uscita questa mattina in edicola, Paolo Berlusconi - fratello di Silvio - ha parlato della possibilità che il Monza contatti Zlatan Ibrahimovic per portarlo nella rosa della squadra neopromossa: "Lui con noi ha un rapporto veramente speciale, cosa che ha trasferito anche in un Milan dove non c’è più Berlusconi. Sarebbe un grande motivatore, ma intendo più a bordo campo".