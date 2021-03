Paolo Maldini in Dubai fa visita alla sede centrale del Gruppo Emirates

La leggenda del calcio italiano Paolo Maldini ha fatto visita ieri alla sede centrale del gruppo Emirates durante il suo soggiorno a Dubai. Il calciatore del Milan, considerato uno dei più grandi difensori di sempre, ha incontrato Sir Tim Clark, Presidente Emirates Airline. L'incontro ha sottolineato il rapporto di quasi 15 anni tra Emirates e Milan.

Maldini, che ora ricopre il ruolo di Direttore Tecnico dell'AC Milan FC, era accompagnato da Maikel Oettle, Direttore Sponsorizzazioni e Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della squadra di calcio.

L'anno scorso Emirates ha esteso il proprio supporto al Milan fino alla fine della stagione 2022/23. Come parte dell'estensione della partnership della compagnia aerea con il club, il logo " Fly Better" della firma di Emirates continua ad apparire in primo piano sulla parte anteriore delle maglie del club in tutte le partite della stagione. Oltre ad essere sponsor di magliette, Emirates ha anche un marchio altamente visibile in tutto lo stadio di San Siro, oltre a biglietti, ospitalità e altri diritti di marketing.

La partnership rafforza anche l'impegno di Emirates nei confronti dell'Italia, che la compagnia aerea serve con orgoglio da quasi 30 anni. Emirates attualmente opera voli giornalieri per Milano e quattro voli settimanali per Roma, e sta aumentando gradualmente e in modo sicuro le sue operazioni in linea con la domanda di passeggeri e merci.

Emirates ha firmato per la prima volta un accordo di sponsorizzazione con l'AC Milan nel settembre 2007. L'anno successivo, il rapporto è stato elevato a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso accordo con lo sponsor della maglia è diventato visibile per la prima volta nella stagione 2010/2011.

Con il suo status di icona come una delle squadre di calcio di maggior successo in Europa, il Milan è parte integrante del portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates che si estende a molteplici eventi sportivi e culturali.