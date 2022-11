Papà Leao: "Rinnovo? Ci stiamo lavorando. Rafa ama l'Italia, è il migliore della Serie A"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Antonio Leao, papà di Rafael, ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese Record nella quale ha parlato così della trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto del figlio: "Ci stiamo lavorando - riporta gazzetta.it -. L'interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente... perché è il migliore".