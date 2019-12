Paquetà e Piatek gli acquisti di gennaio più costosi della storia della Serie A

Come riferito da GianlucaDiMarzio.com, Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek sono stati in assoluto gli acquisti più costosi, per la Serie A, della sessione invernale di calciomercato. Il brasiliano è stato acquistato dal Flamengo per 38,4 milioni di euro, mentre il polacco si è trasferito dal Genoa per 38 milioni. Al terzo posto troviamo il trasferimento di Clarence Seedorf dal Real all'Inter nel 2000, per l'allora elevatissima cifra di 25 milioni di euro.