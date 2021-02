Paquetà: "Ringrazio il Milan e Leonardo, sono cresciuto come giocatore e come uomo"

Intervistato a 'L'Equipe', Lucas Paquetà torna a parlare del suo passato in rossonero: "Leonardo mi ha aiutato molto, mi ha accompagnato. In una mezza sragione con lui, le cose sono andate bene per me. Possiamo dire che era il mio mentore. Ma poi è andato a Parigi. In quel momento mi sono sentito un po' solo, non ancora adatto alla cultura e al club. Ma quell'esperienza mi ha aiutato: sono cresciuto molto come giocatore e come uomo. Qui, a Lione, è vero che Juninho mi trasmette fiducia e voi vedete un Paquetà pronto, adattato ai compagni di squadra, identificato nel club. Ma lo devo anche al Milan e a Leonardo, che voglio ringraziare. Mi ha aiutato e grazie a lui sono diventato uno capace di affrontare le difficoltà".