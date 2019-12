Paquetà, tanti fronzoli e poca sostanza: il futuro al Milan è incerto

È stato pagato tanto, tantissimo (38 milioni di euro), ma l’investimento fatto non ha dato i frutti sperati. Perlomeno non ancora. Lucas Paquetà ha talento, ma lo ha mostrato solo a sprazzi. Troppi fronzoli, poca sostanza: il classe ’97 non è riuscito a staccarsi del tutto dal calcio brasiliano. Insomma, non si è ancora ambientato ai tatticismi e alla praticità di un campionato forse poco bello da vedere ma maledettamente spigoloso come quello italiano.

Fin qui, inutile girarci intorno, il ragazzo ha deluso, alternando buone prestazioni ad altre decisamente meno producenti. Non a caso, le voci di mercato che lo riguardano si fanno sempre più insistenti e le possibilità di un suo addio, nonostante sia arrivato in Italia a gennaio 2019, sono tutt’altro che remote. Leonardo, ovvero colui che lo ha voluto fortemente al Milan, sarebbe ben felice di portarlo a Parigi. Il direttore sportivo del Psg potrebbe presto presentarsi in via Aldo Rossi con un ricco assegno: per convincere Maldini e Boban serviranno non meno di 35 milioni.