Paquetà tra le riserve? Bosz se la ride e il Milan attende interessato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Paquetà piace in Premier League e Peter Bosz sa bene che potrebbe perderlo in questa finestra di mercato. Il tecnico, però, considera il brasiliano indispensabile per la sua squadra e ha risposto divertito ad alcune "interpretazioni" fatte dai colleghi francesi in merito all'amichevole disputata ieri contro la Dinamo Kiev. Alcuni, infatti, hanno sottolineato come l'ex Milan abbia apparentemente giocato con le seconde linee: "Per me non era una squadra B. Ho fatto due squadre per la preparazione, non esiste A o B. Non c'era solo Lucas, c'erano anche Tino Kadewere, Leo Dubois e Sinaly Diomandé. Lui una riserva (scoppia a ridere, ndr)? Chi lo dice? È pericoloso fare queste interpretazioni", riporta L'Equipe.