Paratici-Milan, Di Stefano: "Non siamo ancora vicinissimi alla chiusura ma l’orientamento sembra quello"

Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra Furlani e Paratici a Londra, con il CEO rossonero che continua nella ricerca di un Direttore Sportivo per la prossima stagione: è più che evidente che il prescelto a questo punto sembra essere proprio l'ex Juve. A che punto siamo nella trattativa? Peppe Di Stefano ne parla in diretta a Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni

Paratici-Milan, le dichiarazioni di Peppe Di Stefano

“È sempre stato il nome, il nome quello un po’ più forte. Fabio Paratici arriva da una lunga squalifica e quindi ha dentro di sé la voglia di recuperare il tempo perduto. Ha lavorato in club molto importanti, diciamo pure multinazionali, come può essere definita la Juventus e come può essere definito il Tottenham. Può avere quell’esperienza per lavorare all’interno di questa società. È chiusa? La risposta è no. Gli incontri ci sono stati, lunedì scorso un incontro di sei ore tra Furlani e Paratici qui a Milano. Oggi la sede dovrebbe essere Londra, ci sono stati vari contatti telefonici nel corso degli ultimi sei giorni. Non siamo ancora, credo, vicinissimi alla chiusura ma l’orientamento sembra quello. Poi nel calciomercato mai dire mai, l’idea del Milan credo che sia quella di provare a definire davvero un colpo, che sarebbe un investimento importante”.