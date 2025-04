Paratici-Milan, terminato l'incontro a Londra: non sarà oggi la giornata della firma, prossimi giorni decisivi

vedi letture

Nella giornata di oggi era previsto un incontro tra Furlani e Paratici a Londra, con il CEO rossonero che continua nella ricerca di un Direttore Sportivo per la prossima stagione. Questo colloquio c'è stato ed è terminato poco fa, senza però aver lasciato sostanziali tracce.

Come riportato dal collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, non sarà oggi la firma sul contratto da parte dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham. L’impressione è che ci sia ancora distanza su alcuni punti, saranno così decisivi i prossimi giorni.

Paratici-Milan, le dichiarazioni di Peppe Di Stefano

“È sempre stato il nome, il nome quello un po’ più forte. Fabio Paratici arriva da una lunga squalifica e quindi ha dentro di sé la voglia di recuperare il tempo perduto. Ha lavorato in club molto importanti, diciamo pure multinazionali, come può essere definita la Juventus e come può essere definito il Tottenham. Può avere quell’esperienza per lavorare all’interno di questa società".