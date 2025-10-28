Pardo: "A Gimenez va riconosciuta la capacità di saper giocare per la squadra"

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, è intervenuto nel pre partita di Atalanta-Milan su DAZN. Le sue parole sulle scelte di formazione di mister Allegri e in particolare su Gimenez: "Gimenez ha sempre segnato tanto. In estate c’è stato un momento in cui sembrava potesse partire. Ma sottolineerei il lavoro che sta facendo questo ragazzo: la capacità di saper giocare per la squadra gli deve essere riconosciuta, alcune volte meglio e altre peggio. La produzione offensiva del Milan è importante, prima della pausa con tutti gli infortuni le soluzioni arrivavano. Chiaro che se riuscisse a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, anche la sfera psicologica potrebbe migliorare".

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.