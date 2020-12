Pardo su Milan-Lazio: "Uno spettacolo grandioso, lo spirito del Milan è incredibile"

Pierluigi Pardo, noto telecronista di DAZN, ha commentato così l'entusiasmante match fra Milan e Lazio: “È stata una partita bellissima, entrambe avevano grandi assenze. Una partita di intensità clamorosa, uno spettacolo grandioso. Lo spirito del Milan è incredibile, anche quando soffre. Calhanoglu è un leader tecnico, Theo è salito in cattedra a cinque minuti dalla fine. Una partita Europea per l’intensità. Il fatto che il Milan arrivi da dietro nelle gerarchie non ci deve togliere l’attenzione sull’aspetto tecnico. Ha un portiere pazzesco, Ibra è un fenomeno, Calhanoglu, Theo. Ha una rosa molto profonda, oggi ha giocato senza il centrocampo titolare”.