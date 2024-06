Pari per la Nigeria col Sudafrica. Chukwueze è entrato al 66esimo

La fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale del 2026 prosegue anche in Africa, dove si sono disputate oggi altre nove partite del terzo turno. Vittorie fondamentali per Costa d'Avorio e Marocco, ancora un passo falso per la Nigeria (terzo pareggio in tre gare). Prima da ricordare per Elio Capradossi con la nazionale ugandese: il difensore del Lecco è protagonista nella vittoria per 1-0 contro il Botswana. Ecco tutti i risultati di giornata:

Kenya - Burundi 1-1

Mozambico - Somalia 2-1

Zimbabwe - Lesotho 0-2

Angola - Eswatini 1-0

Madagascar - Comore 2-1

Uganda - Botswana 1-0

Costa d'Avorio - Gabon 1-0

Marocco - Zambia 2-1

Nigeria - Sudafrica 1-1

Gli "italiani" in campo

Uganda

Capradossi (Lecco) 90'

Costa d'Avorio

Ndicka (Roma) 90'

Marocco

El Azzouzi (Bologna) 90'

Zambia

Mutandwa (Cagliari) in panchina

Nigeria

Lookman (Atalanta) 90'

Chukwueze (Milan) entrato al 66'

Okoye (Udinese) in panchina