Parma, da Gabbia a Esposito: Faggiano studia i giovani talenti per il futuro

Il Parma è già molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione, con il ds Faggiano che sta muovendo i primi passi per arrivare al tedesco Lennart Thy del Pec Zwolle. Piacciono anche diversi giovani, come Gabbia del Milan, Esposito dell'Inter, Bettella dell'Atalanta e Cuenza del Barcellona B. In uscita, torneranno di moda a breve le cessioni di Darmian, verso l'Inter, e di Gervinho che riproverà a lasciare l'Italia per l'Al Sadd dopo il fallimento della trattativa in inverno. A riportarlo è Tuttosport.