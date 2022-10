Parma, Filippo Galli non è più responsabile dell'Area Metodologica: arriva l'esonero

Fonte: tuttomercatoweb.com

Termina dopo solo un anno e mezzo l'esperienza di Filippo Galli in crociato come responsabile dell'Area Metodologica. E' infatti notizia di questa mattina l'esonero da parte della società verso l'esperto dirigente. Alla base dell'interruzione del rapporto alcune incomprensioni sorte negli ultimi tempi sia rispetto al ruolo occupato dallo stesso Galli che della stessa Area Metodologica all'interno del club crociato. Termina dunque così l'avventura in gialloblu dell'ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, arrivato a Parma nel maggio 2021. A riportare la notizia è ParmaLive.com