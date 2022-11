Parolo su Leao: "Contro la Fiorentina è stato dentro alla partita per 90' minuti"

MilanNews.it

Al termine di Milan-Fiorentina, ai microfoni di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista, ha parlato così di Rafael Leao: "Leao non è stato tanto continuo all'interno della gara, nel primo tempo non è stato servito tanto. Nella ripresa, quando puntava l'uomo, lo saltava secco. Era un po' stanco alla fine, ma è stato dentro alla partita per 90 minuti".