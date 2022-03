Parte l'ultima ricarica completa di pile, poi il rush finale. Il Milan non è la favorita

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la chiusura della 30esima giornata, la Serie A si ferma da oggi per l'ultima sosta stagionale dedicata alle nazionali. Il Milan è in testa alla classifica con 66 punti, davanti al Napoli secondo con 63, all'Inter terza con 60 (da recuperare il match contro il Bologna) e alla Juventus quarta con 59 punti.

Ricarica di pile

Questa sosta sarà l'occasione per Pioli, Spalletti, Inzaghi e Allegri per ricaricare le pile in ottica lotta Scudetto. Anche perché, al rientro in campo nel weekend di domenica 3 aprile, ci saranno scontri decisivi: l'Inter sarà ospite della Juventus a Torino, il Napoli giocherà a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il Milan affronterà il Bologna a San Siro. Una giornata che, almeno sulla carta, pare cruciale in ottica titolo.

La favorita

Il Milan, guardando il calendario del prossimo turno, sembra la squadra che dovrebbe sorridere; ma poi, tutte le partite vanno giocate e troppo spesso in questo campionato ci sono state sorprese in sfide che, sulla carta, sembravano scontate. La stagione è ancora lunga. Il Milan ora è in testa, ma non è possibile dire che sia la favorita. Il calendario dei rossoneri è complicato e non ci sono squadre ammazza-campionato. Non c'è, dunque, retorica che tenga: bisognerà pensare partita dopo partita.