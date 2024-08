Partenza da incubo per il Milan, l'ultima volta così 13 anni fa da campioni d'Italia in carica

vedi letture

Due punti in tre partite, un inizio complicato per il Milan che raramente si è visto nella sua storia. L'ultimo precedente risale a 13 anni fa, quando la squadra campione d'Italia in carica allenata da Massimiliano Allegri faceva lo stesso score: 2-2 all'esordio a San Siro contro la Lazio, rimontando due gol di svantaggio (come i rossoneri di Fonseca contro il Torino); sconfitta a Napoli per 3-1 (gol di Aquilani) e pari in casa contro l'Udinese per 1-1 con El Shaarawy che risponde a Di Natale.

LAZIO - MILAN 2-2

RETI: 8' Pavlovic, 62' Castellanos, 66' Dia, 72' Leao

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (46' Marusic), Patric, Romagnoli, Nuno Tavares (90' Hysaj); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (46' Isaksen), Dia (81' Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (87' Noslin). A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Castrovilli. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (70' Theo Hernandez), Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders (70' Musah); Chukwueze (70' Leao), Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor (71' Abraham). A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Zeroli, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Meli - Alassio

IV UOMO: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza

AMMONITI: Fofana e Terracciano (M), Rovella, Zaccagni, Patric e Guendouzi (L)